Адрес на ключах и очки для пьянки: юзеры рассказали «пьяные» идеи, которые на утро оказались глупыми

Пользователь Reddit с ником u/Smil3yAngel создал новый забавный тред. Он предложил поделиться поистине потрясающими идеями, которые пришли людям во время алкогольного опьянения, а наутро оказались не такими гениальными.

«У вас бывало такое, что вы напиваетесь и в голову приходит потрясающая идея, а потом вы трезвеете и понимаете, что на самом деле она была не такой уж потрясающей? Если да, то что это была за идея?», — спросил автор.

Участники треда вспомнили свой неудачный опыт и истории, которые им рассказывали друзья. Чаще всего это были странные изобретения, не совсем логичные бизнес-планы или давно существующие вещи. Кто‑то осознал свои ошибки уже протрезвев, а другие не сомневались в гениальности задумок годами.

Носки

«Мой друг позвонил мне около 3 часов утра и рассказал о фантастической новаторской идее, которую он придумал, чтобы избежать солнечных ожогов на ногах. Он часто носит Crocs, так что мне это было действительно интересно.

„Например, ткань или что‑то, что ты можешь надеть . на ноги, чтобы ты не получил солнечные ожоги из дырочек [кроксов]“.

Носки. Он описывал носки»

u/RealPokesatsu

Фаст-фуд с полуфабрикатами

«Фаст-фуд, в котором бы продавались уже приготовленные замороженные блюда. Например, вы можете заказать разогретые наггетсы, блинчики, пирог с курицей и так далее»

u/Brilliant-Garden-188

Брелок на ключах с адресом дома

«Я подумал, что будет удобно иметь на ключах брелок с адресом, чтобы их могли вернуть владельцу в случае потери. Мне показалось, что это блестящая идея, грабители наверняка тоже оценили бы»

u/Sparkling_Hedgehog

Ручка, стирающаяся чернила

«Мне пришла в голову идея сделать ручки с белыми чернилами, которые будут скрывать любые ошибки на белой бумаге… [Утром] я понял, что это уже существует, а еще у меня есть такая ручка в моем рюкзаке рядом с тем местом, где я храню ручку, которой записывал эту идею»

u/abelicious77

Поворотники в магазине

«Поворотники на тележках в супермаркетах»

u/guerrierojt

Автоответчик пиццерии вместо диктофона

«Как‑то раз я решил записать свои мысли на диктофон, как часто делаю. Только по окончании записи я понял, что позвонил в местную пиццерию в нерабочее время и оставил им сообщение на автоответчике»

u/LoneSky110

Очки для пьянки

«Идете в местный бар и напиваетесь там. Затем сразу идете в магазин оптики. Там проверяют зрение и подбирают линзы, в которых все вокруг не будет двоиться и расплываться. Теперь, когда захотите снова напиться, можешь просто надеть свои… очки для пьянки»

u/RavensMilk_

Кинг Лонг

«Кинг Конг, но скрещенный с жирафом… Кинг Лонг»

u/clockworkear

Кружки для пива, заполненные наполовину

«У меня была такая теория: первая половина кружки пива всегда вкуснее, чем остатки. Поэтому нужно создать кружку, в которой нижняя половина будет чем‑то заполнена. Я придумал кружки поменьше»

u/lovesmasher

Рафинад

«Сахарные пакетики. Как чайные, только с сахаром. Хочешь чаю и двумя ложками сахара? Вот чайный пакетик и два сахарных. Мой брат высыпал из пакетика чай и наполнил его сахаром, а я пытался осторожно завязать его ниткой. А потом брат разочаровано сказал: „Есть же рафинад…“»

u/TheSilverCube

Канцелярская ложка

«Канцелярская ложка. Как канцелярский нож, только ложка»

u/valleyoftheballs