Отели Краснодарского края примут туристов, сделавших только первую прививку от COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил отелям и санаториям принимать туристов, сделавших только первую из двух необходимых прививок от COVID-19. Об этом сообщили на сайте региона.

Кондратьев внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Правда действовать новое правило будет только до 1 августа. После него отдыхающим, вероятно, все-таки потребуется сертификат о прохождении полной вакцинации от коронавируса.

Пока на курортах для заселения необходимо предоставить справку о получении первой дозы вакцины, документ о перенесенном заболевании (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до приезда.

Ранее стало известно, что туристов без прививок от COVID-19 в Краснодарском крае обяжут с 1 августа вакцинироваться на месте. Сделать это нужно будет в течение трех дней.