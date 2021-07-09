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Эдди Редмейн снимется в фильме о скандально известной компании Cambridge Analytica

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

Британский актер и лауреат «Оскара» Эдди Редмейн снимется в фильме о скандально известной компании Cambridge Analytica, подозреваемой во вмешательстве в ход выборов в разных странах мира. Об этом сообщил Collider.

Проект под названием «Cambridge Analytica» предположительно поставит режиссер Питер Фаррелли, известный по лентам «Зеленая книга» и «Тупой и еще тупее». Производством картины займется компания Джо и Энтони Руссо AGBO Films.

Сценарий фильма подготовили Кристофер Маркус и Стивен МакФили, авторы фильмов про Капитана Америку. «Cambridge Analytica» расскажет о разоблачении дата-компании, повлиявшей на исход выборов президента США в 2017 году и голосования по Брекзиту в Великобритании.

Редмейн сыграет в картине канадского дата-консультанта Кристофера Уайли, рассказавшего журналистам, а затем и правоохранителям о том, что Cambridge Analytica незаконно собирала данные пользователей Facebook и использовала их для влияния на выборы.

Ранее историю Уайли и его бывшей компании рассказывали в документальном фильме «Великий взлом» («The Great Hack»). Картина вышла в 2019 году. Ее поставили режиссеры-документалисты Джехен Нужейм и Карим Амер.

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