Новый фильм Энтони Хопкинса «Нулевой контакт» выйдет на NFT-платформе Vuele

Новый фильм с участием Энтони Хопкинса под названием «Нулевой контакт» выйдет на NFT-платформе Vuele. Об этом сообщил Screen Daily.

Картина, снятая в 2020 году в виртуальном формате, стала первым полнометражным проектом, права на который получил Vuele. Платформа рассчитывает предоставлять совершенно новый доступ к контенту в виде несменяемых токенов.

По задумке создателей платформы благодаря Vuele пользователи смогут становиться владельцами кинопроектов. На этом же портале желающие смогут посмотреть работы. Кроме того, на Vuele можно будет не только покупать и собирать NFT, но и продавать.

«Нулевой контакт» был снят в 17 странах под удаленным руководством режиссера Рика Дагдейла. Фильм рассказывает о пяти персонажах, живущих в разных частях света, но связанных своей преданностью титану технологий (его сыграет Хопкинс), изобретение которого может стать спасением или катастрофой для человечества.

«Все в этом фильме необычно, начиная с того, как мы снимали фильм с использованием Zoom и удаленного производства, и заканчивая его дистрибуцией на первой глобальной NFT-платформе. Мы очень рады представить фильм такого масштаба со звездной силой Энтони Хопкинса в качестве нашего первого релиза на Vuele», — заявил Дагдейл.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать не только фильмы, но и самые различные лоты, например, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.