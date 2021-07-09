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Приговор блогеру Mellstroy, «Майор Гром» в мировом топе Netflix и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:45

Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых задержали в Москве. Она вышла из спецприемника всего два дня назад.

Блогера Mellstroy приговорили к шести месяцам исправительных работ, удержанию 10% зарплаты и выплате моральной компенсации в размере 72 тыс. рублей. В октябре он избил девушку в прямом эфире.

На концерте Дианы Арбениной в Москве выявили нарушения ковидных ограничений. Ни у кого из 500 человек не проверили QR-коды и ПЦР-тесты, организаторам грозит до 1 млн рублей штрафа.

В России появились мошенники, которые наживаются на вакцинации от COVID-19. Они рассылают банковским клиентам сообщения о начислении бонусов за прививку и ссылку, по которой крадут деньги со счета.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов. С 1 августа отдыхающие могут приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но должны будут привиться на месте в течение трех дней.

Microsoft выплатит по 1500 долларов своим сотрудникам по всему миру — это около 175 500 человек. Бонус станет компенсацией за работу в тяжелый коронавирусный год.

«Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный рейтинг фильмов на Netflix. Картина стала доступна для зарубежной аудитории только 8 июля, но в 64 странах уже попала в топ-10 и еще в 15 государствах заняла первое место по просмотрам.

Антипрививочники распространили в соцсетях фотографию с девушкой, якобы умершей после вакцинации от коронавируса. Оказалось, что погибшая — это созданная нейросетью «Илона Маск».

К новостям из мира музыки. Егор Крид выпустил фит с Гуфом «Автомат», Слава КПСС и Замай представили альбом «Antihypetrain» с 101 треком, у Билли Айлиш вышел клип на «NDA», а Twenty One Pilots презентовали музыкальное видео к песне «Saturday».

Грета Гервиг снимет фильм про культовую куклу Барби с Марго Робби в главной роли. Съемки начнутся в 2022 году в Лондоне.

Netflix выпустит документалку «Как стать тираном» о главных диктаторах в истории. На обложку трейлера авторы поместили Иосифа Сталина.

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