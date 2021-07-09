От коронавируса скончался мэр Йоханнесбурга Джефф Махубо

Мэр крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга Джефф Махубо умер в возрасте 53 лет из‑за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти мегаполиса.

«Мэр Йоханнесбурга Джефф Махебо умер утром 9 июля. Он был госпитализирован в связи с коронавирусом 3 июля и скончался в связи с вызванными COVID-19 осложнениями», — сообщили в заявлении.

Махебо стал жертвой третьей волны пандемии коронавируса, которая началась в республике в конце мая. Пока не известно, заразился ли мэр Йоханнесбурга штаммом «Дельта», однако именно он в данный момент активно распространяется в ЮАР.

Йоханнесбург и вся столичная провинция Гаутенг стали эпицентром очередной волны заражений. Ухудшение эпидемиологической обстановки вынудило власти страны ввести комендантский час, запретить временно продажу алкоголя и ограничить передвижение из Гаутенга в другие регионы.

По мнению министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане, пик третьей волны в Гаутенге уже пройден. Сейчас в провинции ежедневно фиксируют порядка 2,8 тыс. заболевших, отметила она. Всего в стране в последние дни выявляют свыше 20 тыс. случаев COVID-19.

Полный курс вакцинации в ЮАР прошли только 0,8% населения, или 480 тыс. человек. При этом республика лидирует среди всех африканских стран по числу инфицированных и умерших.