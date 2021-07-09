перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
От коронавируса скончался мэр Йоханнесбурга Джефф Махубо 19:39
Море, китобои и Колин Фаррелл: вышел первый трейлер «Северных вод» 19:15
Netflix показал трейлер боевика «Малышка» с Джейсоном Момоа 19:10
Twenty One Pilots/YouTube Twenty One Pilots терпят кораблекрушение в клипе на сингл «Saturday»
Twenty One Pilots терпят кораблекрушение в клипе на сингл «Saturday» 18:23
Zivert выпустила новый сингл «Del mar» 18:17
YouTube ищет креаторов из разных регионов, чтобы спеть «Песню друзей» на языках народов России 17:45
«Я пони»: Feduk выпустил очередной трек, спродюсированный группой Cream Soda 17:15
Власти Китая: панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но по-прежнему уязвимы 17:04
Post Malone примеряет роль гонщика серии NASCAR в клипе «Motley Crew» 16:45
Vogue/YouTube Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли
Грета Гервиг снимет фильм про куклу Барби с Марго Робби в главной роли 16:41
Microsoft обещает выплатить всем сотрудникам бонус в 1500 долларов за работу «в сложный год» 16:22
Антипрививочники поверили в фейк о смерти после вакцинации. Умерла созданная нейросетью «Илона Маск» 15:38
Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, получил шесть месяцев исправительных работ 15:29
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом в международном рейтинге Netflix 15:10
holod.media Футболки журнала «Холод» сняли с продажи из‑за надписи «Россия будет холодной»
Футболки журнала «Холод» сняли с продажи из‑за надписи «Россия будет холодной» 14:45
Непривитых туристов в Краснодарском крае обяжут вакцинироваться от COVID-19 в течение трех дней 14:16
В Москве задержали участницу Pussy Riot Анну Кузьминых. Два дня назад она вышла из спецприемника 13:26
Билли Айлиш идет по ночной трассе в клипе «NDA» 12:45
В России выявили 25 766 случаев коронавируса за сутки 12:44
Bicanski/Pixnio Мошенники начали предлагать бонусы за вакцинацию от COVID-19. Они крадут данные с банковской карты
Мошенники начали предлагать бонусы за вакцинацию от COVID-19. Они крадут данные с банковской карты 11:29
Отключить рекламу

Netflix показал трейлер боевика «Малышка» с Джейсоном Момоа

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:10

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Малышка» («Sweet Girl»), главную роль в котором сыграл Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»).

Картина выйдет на платформе 20 августа. Она расскажет о мужчине, жизнь жены которого оказалась в опасности из‑за действий фармацевтической компании. Герой бросит вызов опасным людям, стоящими за фирмой, а поможет ему в этом дочь-подросток в исполнении Изабелы Мерсед.

В фильме также снялись Адриа Архона, Джастин Барта, Эми Бреннеман, Мануэль Гарсия-Рульфо, Раза Джеффри, Лекс Скотт Дэвис и Майкл Реймонд-Джеймс. Режиссером выступил кинопродюсер Брайан Эндрю Мендоза. Сценарий написали Грегг Харвиц и Филип Эйснер.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Джейсон Момоа
Эми Бреннеман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить