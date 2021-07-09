Netflix показал трейлер боевика «Малышка» с Джейсоном Момоа

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Малышка» («Sweet Girl»), главную роль в котором сыграл Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»).

Картина выйдет на платформе 20 августа. Она расскажет о мужчине, жизнь жены которого оказалась в опасности из‑за действий фармацевтической компании. Герой бросит вызов опасным людям, стоящими за фирмой, а поможет ему в этом дочь-подросток в исполнении Изабелы Мерсед.