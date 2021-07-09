Море, китобои и Колин Фаррелл: вышел первый трейлер «Северных вод»

В сети появился первый трейлер сериала «Северные воды». Драма с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннеллом в главных ролях выйдет в середине июля.
Действие шоу происходит в конце 1850-х годов в английском городе Халл и в Арктике. Бывший военный хирург с темным прошлым Патрик Самнер (О’Коннелл) присоединяется к экспедиции китобоев.
На корабле он встречает Генри Дракса (Фаррелл) — психопата-убийцу, который прекрасно владеет гарпуном. Самнер пытался сбежать от прошлого, но оказался в жесткой борьбе за выживание посреди ледников.
Сюжет основан на одноименном романе Иэна МакГуайра, вошедшем в лонг-лист Букеровской премии. Сценарий адаптировал Эндрю Хей, который по совместительству выступил режиссером картины.
Команда продюсеров и актеров была вынуждена доплыть до 81 градуса северной широты, чтобы отснять сцена в арктических льдах. Предполагается, что это самая близкая к северу точка, в которой когда‑либо снимали драматические картины.
В актерский состав попали Колин Фаррелл («Настоящий детектив», «Джентльмены»), Джек О’Коннелл («Молокососы», «Грозовой перевал»), Стивен Грэм («Большой куш», «Это Англия») и Том Кортни («Крошка Доррит», «Незабытые»).
«Северные воды» сняла студия See-Saw Films для телеканала BBC. Премьера состоится на стриминговой платформе AMC + 15 июля 2021 года.
Первые кадры со съемок «Северных вод» появились в сети еще в конце июня.