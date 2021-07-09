Море, китобои и Колин Фаррелл: вышел первый трейлер «Северных вод»

В сети появился первый трейлер сериала «Северные воды». Драма с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннеллом в главных ролях выйдет в середине июля.

Действие шоу происходит в конце 1850-х годов в английском городе Халл и в Арктике. Бывший военный хирург с темным прошлым Патрик Самнер (О’Коннелл) присоединяется к экспедиции китобоев.

На корабле он встречает Генри Дракса (Фаррелл) — психопата-убийцу, который прекрасно владеет гарпуном. Самнер пытался сбежать от прошлого, но оказался в жесткой борьбе за выживание посреди ледников.

