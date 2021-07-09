Власти Китая: панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но по-прежнему уязвимы

Власти Китая заявили, что количество больших панд в дикой природе увеличилось до 1800, что позволило убрать их из списка видов, находящихся под угрозой исчезновения. Теперь панды попадают под классификацию «уязвимых животных», сообщает Би-би-си.

Животные находятся под угрозой вымирания из‑за массовой вырубки бамбуковых лесов — их естественной среды обитания. Кроме того, панды плохо размножаются как в зоопарках, так и в дикой природе.

В КНР панды — национальное достояние, поэтому последние десятилетия власти искали способы сохранения вида. Например, расширяли ареал животных.

«Обновление классификации отражает улучшение условий жизни панд и усилия Китая по интеграции их среды обитания», — заявил представитель Министерства экологии Цуй Шухонг.

Эксперты уверены, что стране удалось спасти свое культовое достояние только благодаря многолетним усилиям.

Международный союз охраны природы (IUCN) исключил больших панд из списка животных, которые находятся под угрозой вымирания, еще в 2016 году. Тогда власти Китая не согласились с этим решением, ведь оно вводит людей в заблуждение, что усилия по охране панд могут быть ослаблены.

Большие панды, которых также называются бамбуковыми медведями, являются символом Всемирного фонда дикой природы. Они находились под угрозой с 1990 года. Пять лет назад, после исключения панд из списка исчезающих животных, WWF отмечал, что на грани исчезновения из‑за браконьерства оказались восточные гориллы.