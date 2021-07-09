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YouTube ищет креаторов из разных регионов, чтобы спеть «Песню друзей» на языках народов России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

Google и Институт языкознания РАН ищут креаторов и пользователей, которые говорят на языках народов России. Они вместе споют — каждый на своем языке — и снимут клип на «Песню друзей» («Ничего на свете лучше нету»), рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

«В России имеется более 150 языков, и подавляющее их большинство находятся под угрозой исчезновения. В то же время пока полностью исчезла не столь большая доля языков, как в некоторых других странах. У нас есть шанс попытаться остановить и в каких‑то случаях развернуть вспять процесс исчезновения языков», — объясняет цель проекта «Вместе на своем» директор института Андрей Кибрик.

В проекте уже согласились принять участие финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина, автор-исполнитель из Якутии Кэскил Башиев, лидер фолк-фьюжн-проекта и участница «Голоса» Катя Ямщикова и другие представители субъектов России. Певица Ира Смелая (Tatarka), которая тоже появится в видео, рассказала, как после выхода клипа «Алтын» люди начали ей писать о том, что они хотят выучить татарский язык.

С 9 июня начался прием заявок на участие в «Вместе на своем». Чтобы попасть в клип, нужно исполнить куплет из любой народной песни на родном языке и прислать организаторам на vmestenasvoem@gmail.com либо выложить видео с хештегом #ВместеНаСвоем в соцсетях.

Конкурс продлится до 22 июля, а затем организаторы отберут финалистов и свяжутся с ними для съемок клипа. Готовый ролик появится на канале YouTube Russia.

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