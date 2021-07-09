Microsoft обещает выплатить всем сотрудникам бонус в 1500 долларов за работу «в сложный год»

Компания Microsoft решила выплатить единоразовый бонус в размере 1500 долларов своим сотрудникам по всему миру. Это компенсация за работу «в этот уникальный и сложный год», пишет The Verge, цитируя внутреннюю рассылку корпорации.

Компенсацию получат все, кто стал работником Microsoft до 31 марта 2021 года. На выплату могут рассчитывать и сотрудники на полставки или почасовой оплате. Высшее руководство, а также работники дочерних GitHub, LinkedIn и Zenimax по 1500 долларов не получат.

В Microsoft насчитывается 175 508 сотрудников по всему миру. На выплату бонусов уйдет около 200 млн долларов. Столько корпорация зарабатывает примерно за два дня.

Microsoft — не первая корпорация, награждающая сотрудников за работу в тяжелые коронавирусные времена. Facebook выплатил 45 тысячам сотрудников по 1000 долларов, Amazon выделил праздничный бонус в размере 300 долларов, а «Британская телекомпания» (BT) подарила по 2000 долларов 60 тысячам сотрудников.