Непривитых туристов в Краснодарском крае обяжут вакцинироваться от COVID-19 в течение трех дней

Туристов без вакцины от коронавируса в Краснодарском крае обяжут привиться на месте в течение трех дней. Такое решение вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщил он в своем телеграм-канале.

С 1 августа на краснодарские курорты можно приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что прибывшие вакцинируются в течение трех дней со дня заселения. Какие будут последствия за отказ прививаться, губернатор не уточнил.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины», — заявил Кондратьев. Он подчеркнул, что 5 июля в Краснодарском крае зафиксировали 214 новых случаев COVID-19 — максимум за все время с начала пандемии.

Ранее власти Краснодарского края объявили, что с 1 августа на курорты пустят только после предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. После этого россияне отменили около 30% бронирований туров в Краснодарский край на июль и более 70% — на август.