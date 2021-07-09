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В России выявили 25 766 случаев коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:44

В России за последние сутки выявили 25 766 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 948 заболеваний больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 6040 до 6643 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский край, Свердловская область и Крым.

Четвертый день подряд в стране фиксируют более 700 смертей от COVID-19. За последние сутки от заболевания умерли 726 человек. С начала пандемии зарегистрирован 141 501 летальный случай.

Общее число выявленных пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 5 733 218. За сутки выздоровели 21 832 человека, за все время — 5 165 087.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 185,5 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,7 млн). За ними идут Бразилия (18,9 млн) и Франция (5,8 млн).

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