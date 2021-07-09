Билли Айлиш идет по ночной трассе в клипе «NDA»

В ролике Айлиш идет по темной ночной трассе, скрываясь от преследующих теней и машин, и рассказывает о том, как сложно строить отношения, если ты знаменитость.

Американская певица Билли Айлиш выпустила новую песню «NDA» и клип на нее. Посмотреть видео можно на ютьюб-канале артистки.

Название песни расшифровывается как «Non-disclosure agreement» («Соглашение о неразглашении»). В треке Айлиш поет о том, как ей приходится хранить кучу секретов от знакомых в целях своей безопасности и что популярность вынуждает ее просить возлюбленных подписывать NDA, чтобы те не выносили на публику подробности их отношений.

Весь клип снять одним дублем, срежессировала его сама певица. Это не первый ролик, автором которого выступила Айлиш — на ее счету видео «Xanny», «Everything I Wanted», «Therefore I Am», «Your Power» и «Lost Cause».

Трек войдет во второй альбом Билли Айлиш «Happier Than Ever», релиз которого намечен на 30 июля. Всего на пластинку попадут 16 треков, над которыми работали сама певица и ее брат — продюсер Финнеас О’Коннелл.