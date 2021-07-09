Мошенники начали предлагать бонусы за вакцинацию от COVID-19. Они крадут данные с банковской карты

Злоумышленники начали выкладывать в соцсетях объявления о начислении бонусов за вакцинацию от коронавируса. Новую мошенническую схему обнаружили в ВТБ, Газпромбанке и «Лаборатории Касперского», пишет РБК.

Клиентам ВТБ обещают бонусные 5000 рублей, если те пройдут вакцинацию от COVID-19. Цель мошенников — получить данные с банковской карты и вывести с нее деньги.

«Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — рассказал контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

В сообщении не уточняется, каким именно препаратом нужно привиться. Рассылка началась в период обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

В России также популярна другая мошенническая схема, по которой сами граждане покупают поддельные сертификаты и обманывают службы о статусе вакцинации. В Госдуме напоминали, что за использование подделок грозит до двух лет тюрьмы.