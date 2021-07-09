В Москве выявили нарушения на концерте Арбениной. Организаторам грозит миллион рублей штрафа

Мэрия Москвы выявила нарушения ковидных ограничений на концерте певицы Дианы Арбениной на теплоходе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.

«Выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе „Рио-1“», — заявил Поплавский журналистам.

По визуальной оценке инспекторов, на концерте присутствовало больше 500 человек. Было отмечено массовое скопление людей на борту, при этом организаторы ни у кого не проверяли QR-коды и результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

По словам Поплавского, это нарушает статью о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). Штраф по этой статье — 300 тыс. рублей. Если будет выявлено причинение вреда здоровью людей, размер наказания может вырасти до 1 млн рублей.

Кроме штрафа за причинение вреда здоровью статья предусматривает приостановку деятельности нарушителя до 90 дней.