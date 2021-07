Кортни Барнетт анонсировала новый альбом и выпустила сингл «Rae Street»

Альбом записывался с конца 2020 до начала 2021 года вместе с продюсером и барабанщицей Стеллой Мозгава. «Things Take Time, Take Time» станет третьей пластинкой Барнетт.

Кортни Барнетт получила всемирное признание в 2013 году после выхода ее мини-альбома «The Double EP: A Sea of Split Peas». С тех пор она выпустила два полноценных альбома «Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit» в 2015 году и «Tell Me How You Really Feel» в 2018-м и несколько клипов.