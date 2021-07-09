Кортни Барнетт анонсировала новый альбом и выпустила сингл «Rae Street»

«Мы ставим свечи, надеемся и читаем молитвы из лучших побуждений, но они ничего не значат», — поет Барнетт в первом куплете. Все, что она делает в клипе: наблюдает за мирскими вещами со стороны — как по улице едет мусоровоз, родители учат своего ребенка кататься на велосипеде или то, как собачьи повадки путаются друг с другом. «Ты выглядишь таким непоколебимым, но ты просто держишься», — выносит она отчасти правдивую для каждого мысль.

Австралийская инди-исполнительница Кортни Барнетт выпустила сингл «Rae Street» в преддверии нового альбома «Things Take Time, Take Time», который выйдет 12 ноября. Послушать песню можно здесь .

Альбом записывался с конца 2020 до начала 2021 года вместе с продюсером и барабанщицей Стеллой Мозгава. «Things Take Time, Take Time» станет третьей пластинкой Барнетт.

Кортни Барнетт получила всемирное признание в 2013 году после выхода ее мини-альбома «The Double EP: A Sea of Split Peas». С тех пор она выпустила два полноценных альбома «Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit» в 2015 году и «Tell Me How You Really Feel» в 2018-м и несколько клипов.