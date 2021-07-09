Слава КПСС и Замай выпустили совместный альбом «Antihypetrane». На нем 101 трек!

Рэперы Слава КПСС и Замай выпустили совместный альбом «Antihypetrane». В него вошел 101 трек, и чтобы прослушать его полностью потребуется около шести часов.

На пластинке можно найти пять песен, в названии которых упоминается слово «антихайп». Еще в 2016 году музыканты запустили одноименное рэп-объединение и, по всей видимости, продолжают придерживаться своей идеологии.