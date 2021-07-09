перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минздрав Саратовской области посоветовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19 10:44
Слава КПСС и Замай выпустили совместный альбом «Antihypetrane». На нем 101 трек! 10:25
Кортни Барнетт анонсировала новый альбом и выпустила сингл «Rae Street» 10:15
Netflix/YouTube Netflix выпустит документалку «Как стать тираном». На обложке трейлера — Иосиф Сталин и пионеры
Netflix выпустит документалку «Как стать тираном». На обложке трейлера — Иосиф Сталин и пионеры 9:31
«Автомат»: Егор Крид выпустил фит с Гуфом 9:18
«Сцены из супружеской жизни»: Джессика Честейн и Оскар Айзек в тизере ремейка ленты Ингмара Бергмана 2:40
В США появится реалити-шоу в стиле «Бриджертонов» и романов Джейн Остин. Его герои будут искать пару 2:10
Набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные 12,2 млн долларов 1:18
Rotten Tomatoes TV/YouTube Проклятый дом и Эдриан Броуди в роли многодетного отца в трейлере сериала «Чапелвейт»
Проклятый дом и Эдриан Броуди в роли многодетного отца в трейлере сериала «Чапелвейт» 0:36
Роспотребнадзор: в России заболевает менее 1% привитых двумя компонентами вакцины Вчера в 23:31
Дуа Липа снимется в кино. Ее первым фильмом станет шпионский триллер «Аргайл» Вчера в 23:23
В Дании построили самый высокий замок из песка в мире Вчера в 23:17
На аукционе Sotheby’s продадут кроссовки, в которых Майкл Джордан играл на Олимпиаде в 1984 году Вчера в 22:30
Капитан Британия, армия Локи и зомби-вселенная в трейлере мультсериала Marvel «Что, если…?» Вчера в 21:55
mrrpmurphy/Instagram Дочь Майкла Джексона и жуткий Санта-Клаус: вышел первый трейлер «Американских историй ужасов»
Дочь Майкла Джексона и жуткий Санта-Клаус: вышел первый трейлер «Американских историй ужасов» Вчера в 21:12
Суд лишил рэпера Элджея водительских прав за отказ от медосвидетельствования Вчера в 20:05
Увольнение Черчесова, возобновление чартерных рейсов в Египет и другие новости дня Вчера в 19:56 Дайджест
В сети появился трейлер комедии «Отчаянные аферистки» с Кристен Белл и Винсом Воном Вчера в 19:55
Apple TV+ показал трейлер сериала «Мистер Корман». Главную роль в нем сыграл Джозеф Гордон-Левитт Вчера в 19:05
TheRock/Twitter Боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнолдсом и Дуэйном Джонсоном выйдет на Netflix 12 ноября
Боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнолдсом и Дуэйном Джонсоном выйдет на Netflix 12 ноября Вчера в 18:50
Отключить рекламу

Netflix выпустит документалку «Как стать тираном». На обложке трейлера — Иосиф Сталин и пионеры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:31

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма о самых известных диктаторах в мировой истории — «Как стать тираном». На обложку трейлера создатели поместили Иосифа Сталина, а на странице фильма на сайте — Адольф Гитлер, Саддам Хусейн и Иди Амин.

Для превью видео на ютьюбе авторы взяли плакат, на котором советский лидер разговаривает с юными пионерами, а для трейлера на сайте использовали фотографию, на которой он с трибуны мавзолея приветствует военных на Красной площади. В самом трейлере кадры со Сталиным чередуются с хроникой об Адольфе Гитлере, Муаммаре Каддафи, Саддаме Хусейне, Бенито Муссолини и Ким Ир Сене.

В фильме также будет анимация, объясняющая некоторые ключевые моменты в истории. В одной из них Гитлер передает Сталину чернильное перо — вероятно, склоняя второго к подписанию пакта о ненападении между СССР и Германией в 1939 году.

Продюсером и закадровым голосом «Как стать тираном» выступил Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из «Игры престолов»). Премьера документалки состоится 9 июня.

По последним опросам «Левада-центр»*, 56% россиян считают Сталина «великим вождем». Только 11% ответили, что испытывают к нему отрицательные чувства. С 2001 года показатель одобрения Сталина вырос до рекордных отметок.

* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Левада-центр
Люди
Муаммар Каддафи
Бенито Муссолини
Питер Динклэйдж
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить