Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма о самых известных диктаторах в мировой истории — «Как стать тираном». На обложку трейлера создатели поместили Иосифа Сталина, а на странице фильма на сайте — Адольф Гитлер, Саддам Хусейн и Иди Амин.

Для превью видео на ютьюбе авторы взяли плакат, на котором советский лидер разговаривает с юными пионерами, а для трейлера на сайте использовали фотографию, на которой он с трибуны мавзолея приветствует военных на Красной площади. В самом трейлере кадры со Сталиным чередуются с хроникой об Адольфе Гитлере, Муаммаре Каддафи, Саддаме Хусейне, Бенито Муссолини и Ким Ир Сене.