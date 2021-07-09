Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма о самых известных диктаторах в мировой истории — «Как стать тираном». На обложку трейлера создатели поместили Иосифа Сталина, а на странице фильма на сайте — Адольф Гитлер, Саддам Хусейн и Иди Амин.
Для превью видео на ютьюбе авторы взяли плакат, на котором советский лидер разговаривает с юными пионерами, а для трейлера на сайте использовали фотографию, на которой он с трибуны мавзолея приветствует военных на Красной площади. В самом трейлере кадры со Сталиным чередуются с хроникой об Адольфе Гитлере, Муаммаре Каддафи, Саддаме Хусейне, Бенито Муссолини и Ким Ир Сене.
В фильме также будет анимация, объясняющая некоторые ключевые моменты в истории. В одной из них Гитлер передает Сталину чернильное перо — вероятно, склоняя второго к подписанию пакта о ненападении между СССР и Германией в 1939 году.
Продюсером и закадровым голосом «Как стать тираном» выступил Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из «Игры престолов»). Премьера документалки состоится 9 июня.
По последним опросам «Левада-центр»*, 56% россиян считают Сталина «великим вождем». Только 11% ответили, что испытывают к нему отрицательные чувства. С 2001 года показатель одобрения Сталина вырос до рекордных отметок.
* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.