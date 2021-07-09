Набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные 12,2 млн долларов

Рисунок с изображением медведя, созданный художником Леонардо да Винчи, продали на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордные 12,2 млн долларов, или 8,86 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщил ТАСС.

Карандашный набросок размером 7 на 7 сантиметров был выполнен мастером на бумаге розово-бежевого оттенка предположительно в начале 1480-х годов. Эксперты считают, что да Винчи создал работу до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

По словам искусствоведов, изображение является примером техники, которой да Винчи научил его старший товарищ — флорентийский художник Андреа дель Верроккьо. Специалист по живописи старых мастеров Бен Холл отмечал, что этот рисунок — «одна из самых важных работ эпохи Возрождения».