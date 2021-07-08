На аукционе Sotheby’s продадут кроссовки, в которых Майкл Джордан играл на Олимпиаде в 1984 году

На аукцион Sotheby’s выставят кроссовки, которые легендарный баскетболист Майкл Джордан носил на Олимпийских играх 1984 года. За кеды Джордана предположительно выручат от 80 до 100 тыс. долларов, сообщил Hypebeast.

Обувь бренда Converse (модель Fastbreak), принадлежащая американскому баскетболисту, будет представлена на онлайн-торгах, приуроченных к началу Олимпиады в Токио. Они начнутся 23 июля и будут называться «Олимпийская коллекция».