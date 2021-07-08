На аукционе Sotheby’s продадут кроссовки, в которых Майкл Джордан играл на Олимпиаде в 1984 году

На аукцион Sotheby’s выставят кроссовки, которые легендарный баскетболист Майкл Джордан носил на Олимпийских играх 1984 года. За кеды Джордана предположительно выручат от 80 до 100 тыс. долларов, сообщил Hypebeast.
Обувь бренда Converse (модель Fastbreak), принадлежащая американскому баскетболисту, будет представлена на онлайн-торгах, приуроченных к началу Олимпиады в Токио. Они начнутся 23 июля и будут называться «Олимпийская коллекция».
Другим ценным лотом аукциона станут беговые кроссовки канадского спринтера Гарри Джерома, призера Олимпиады 1964, которая также проходила в японской столице. Эту шипованную пару специально для Джерома вручную изготовил соучредитель компании Nike Билл Бауэрман. Стоимость кроссовок оценивается в диапазоне от 800 тыс. до 1,2 млн долларов.
Помимо этих лотов, на аукционе можно будет приобрести еще более 50 предметов. Среди них — «золотые туфли» бойца смешанного стиля Майкла Джонсона, а также майка и шорты баскетболиста Винса Картера, которые он надевал на Олимпийских играх.