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Увольнение Черчесова, возобновление чартерных рейсов в Египет и другие новости дня 19:56 Дайджест
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Заблокировали сайт белорусского издания «Наша Нiва». К его сотрудникам пришли с обысками 18:05
В Волгограде появились граффити с Черной Вдовой. Именно в этом городе родилась супергероиня 18:02
Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет 17:48
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Дайджест

Увольнение Черчесова, возобновление чартерных рейсов в Египет и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:56

Российский футбольный союз расторг контракт с Станиславом Черчесовым. Он покинет пост тренера национальной сборной.

Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет. Также он отменил рекомендацию не продавать туры на египетские курорты. Полеты были запрещены в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

В России за последние сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Третий день подряд в стране фиксируют более 700 смертей, на этот раз — 734 летальных исхода.

С 13 июля власти Петербурга вводят новые коронавирусные ограничения. В том числе, запретят проведение ивентов численностью свыше 75 человек и присутствие зрителей на трибунах спортивных мероприятий.

Сергей Собянин продлил работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа включительно. Также власти решили возобновить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе.

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о подделке документов, связанное с фальшивыми QR-кодами. За мошенничество обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Бывшая команда Tut.by, одного из крупнейший независимых СМИ в Беларуси, запустила новое медиа «Зеркало». Название издания — это намек на то, что оно отражает реальность.

ЕСПЧ предложил Юлии Цветковой и России заключить мировое соглашение по делу о пропаганде гомосексуализма. Художница заявила, что согласна пойти на это, если другая сторона «в законном порядке отменит решение суда».

Во Франции 11 человек приговорили к условному сроку за кибербуллинг. Они отправляли угрозы девушке, которая раскритиковала ислам.

Disney показал трейлер полнометражного анимационного фильма «Энканто» от создателей «Зверополиса». Мультфильм рассказывает историю волшебного городка в горах Колумбии, над которым нависла смертельная опасность.

Документальный сериал об истории The Beatles и творчестве Пола Маккартни «Маккартни 3, 2, 1» выйдет на Hulu уже 16 июля. А боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнолдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот появится на Netflix 12 ноября.

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