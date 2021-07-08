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Заблокировали сайт белорусского издания «Наша Нiва». К его сотрудникам пришли с обысками

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Сайт белорусского издания «Наша Нiва» перестал работать. В офисе СМИ, а также дома у некоторых его сотрудников прошли обыски. Об этом сообщили телеграм-каналы «Tut.by новости | Zerkalo.io» и «Наша Нiва».

Интернет-портал заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь», рассказали в Министерстве информации.

Сотрудники «Нашей Нiвы» заявили, что дома у редактора издания Андрея Скурко, а также у главного бухгалтера компании Ольги Ракович прошли обыски. У последней изъяли некие документы.

Кроме того, задержан главный редактор проекта Егор Мартинович, шеф-редактор Андрей Дынько, репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц. У Мартиновича и Дынько также прошли обыски.

Действия правоохранителей связаны со предполагаемым нарушением статьи 342 УК об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и статьи 293 УК о массовых беспорядках.

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