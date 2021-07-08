Боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнолдсом и Дуэйном Джонсоном выйдет на Netflix 12 ноября

Netflix анонсировал дату выхода фильма «Красное уведомление». Премьера на стрим-сервисе состоится 12 ноября.
В съемках боевика приняли участие Дуэйн Джонсон, Галь Гадот из «Чудо-женщины» и Райан Рейнолдс из «Дэдпула».
Фильм расскажет историю агента Интерпола (Джонсона), которому поручено поймать самую разыскиваемую в мире похитительницу произведений искусства (Гадот), желающую украсть яйцо Клеопатры. Помогать ему в этом будет величайший мошенник (Рейнолдс).
Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире и привлечь их к ответственности.
Написал сценарий и занял кресло режиссера Роусон Маршалл Тербер («Мы — Миллеры», «Небоскреб»).
«Красное уведомление» станет одним из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.