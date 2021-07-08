Ивенты до 75 человек и никаких зрителей на трибунах: новые коронавирусные ограничения в Петербурге

C 13 июля власти Петербурга вводят новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление городского правительства, подписанное мэром Александром Бегловым.

Какие ограничения вступят в силу 13 июля:

— Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Исключение сделают для отдельно согласованных со Смольным культурных и зрелищных ивентов, проводимых в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах.

— Максимальная наполняемость театров и концертных залов — 1500 человек. Наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%.

— Не допускается присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях.

— Участники спортивных мероприятий должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

— Заполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества мест. На них не могут проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России обнаружено 24 818 новых случаев. Третий день подряд в стране фиксируют более 700 смертей от COVID-19.