ЕСПЧ предложил Юлии Цветковой и России заключить мировое соглашение по делу о пропаганде ЛГБТ

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу художницы Юлии Цветковой на второе административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом сообщила у себя в фейсбуке мать девушки Анна Ходырева.

По ее словам, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение. Активистка согласна пойти на это, однако у нее есть требование: «в законном порядке Россия должна отменить решение суда», отметила Ходырева.

Речь идет об административном деле в отношении Цветковой, которое возбудили из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

По версии следствия, активистка с июля по август 2019 года распространяла в «ВКонтакте» материалы, «содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок». По этому делу художницу в прошлом июле оштрафовали на 75 тыс. рублей.

В общей сложности Юлия Цветкова проходит по трем административным делам за «пропаганду гомосексуализма» и одному уголовному о распространении порнографии — его возбудили в ноябре 2019 года из‑за рисунков, опубликованных в паблике «Монологи вагины». В июне 2021 года суд в Комсомольске-на-Амуре признал паблик запрещенным на территории России.