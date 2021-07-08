перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Заблокировали сайт белорусского издания «Наша Нiва». К его сотрудникам пришли с обысками 18:05
В Волгограде появилось граффити с Черной Вдовой. Именно в этом городе родилась супергероиня 18:02
Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет 17:48
Горы Колумбии, оживленные танцы и много волшебства: Disney показал трейлер мультфильма «Энканто» 17:40
ЕСПЧ предложил Юлии Цветковой и России заключить мировое соглашение по делу о пропаганде ЛГБТ 16:57
Michael Parulava/Unsplash Ивенты до 75 человек и никаких зрителей на трибунах: новые коронавирусные ограничения в Петербурге
Ивенты до 75 человек и никаких зрителей на трибунах: новые коронавирусные ограничения в Петербурге 16:51
Прокуратура отказалась проверять губернатора Пскова, который получил 100 рублей от иноагента 16:30
Диана Касай запустила ютьюб-шоу о том, как женщинам строить карьеру в современном мире 16:25
Станислава Черчесова сняли с поста главного тренера сборной России 16:00
В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере. Это первый случай в истории 15:12
В Москве завели первое уголовное дело из‑за поддельного QR-кода 14:15
«Белорусский портал Tut.by»/Facebook Бывшая редакция издания Tut.by создала новое медиа — Zerkalo.io
Бывшая редакция издания Tut.by создала новое медиа — Zerkalo.io 13:20
Арт-группа «Явь» и сервисы проката электросамокатов создали плакаты с правилами этичного вождения 13:11
Посол ЕС предложил Минздраву РФ обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам 12:50
МИД Франции призвал страны ЕС не признавать российские вакцины от коронавируса 12:24
Собянин разрешил пускать на летние веранды посетителей без QR-кодов до 1 августа 12:18
В России выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Третий день подряд фиксируют более 700 смертей 11:45
Кадр из фильма «Телохранитель киллера» Режиссер «Kingsman» снимет шпионский боевик о секретных агентах с Сэмюэлем Л.Джексоном
Режиссер «Kingsman» снимет шпионский боевик о секретных агентах с Сэмюэлем Л.Джексоном 11:34
Минфин предложил повысить страховые взносы для зарплат выше 122 тыс. рублей в месяц 10:59
Суд Франции назначил лишение свободы 11 людям за буллинг в сети 10:46
Отключить рекламу

ЕСПЧ предложил Юлии Цветковой и России заключить мировое соглашение по делу о пропаганде ЛГБТ

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:57

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу художницы Юлии Цветковой на второе административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом сообщила у себя в фейсбуке мать девушки Анна Ходырева.

По ее словам, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение. Активистка согласна пойти на это, однако у нее есть требование: «в законном порядке Россия должна отменить решение суда», отметила Ходырева.

Речь идет об административном деле в отношении Цветковой, которое возбудили из‑за картинки с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

По версии следствия, активистка с июля по август 2019 года распространяла в «ВКонтакте» материалы, «содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок». По этому делу художницу в прошлом июле оштрафовали на 75 тыс. рублей.

В общей сложности Юлия Цветкова проходит по трем административным делам за «пропаганду гомосексуализма» и одному уголовному о распространении порнографии — его возбудили в ноябре 2019 года из‑за рисунков, опубликованных в паблике «Монологи вагины». В июне 2021 года суд в Комсомольске-на-Амуре признал паблик запрещенным на территории России.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕСПЧ
Люди
Юлия Цветкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить