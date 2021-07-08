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Прокуратура отказалась проверять губернатора Пскова, который получил 100 рублей от иноагента

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

Прокуратура Псковской области отказалась проводить проверку из‑за получения губернатором региона Михаилом Ведерниковым средств от иноагента. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на слова члена партии «Яблоко» Тимофея Безуглого.

По его словам, прокуратура предоставила отписку с пересказом текста федерального закона об иностранных агентах без комментариев «насчет получения губернатором Ведерниковым финансирования от иностранного агента».

«Ответ показал или полное отсутствие юридического образования у старшего помощника прокурора области Попова Е.В., или лицемерие закона, применяющегося исключительно в отношении критиков действующего режима», — сказал Безуглый, уточняя, что решение прокуратуры обжалует в суде.

В декабре 2020 года Минюст включил главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина и еще четырех человек в список СМИ-иноагентов.

В начале года Камалягин перевел 100 рублей на личный номер телефона губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 99 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову.

«Я хотел показать, насколько несовершенен закон, потому что каждый, кто занимается журналистикой или политикой, может случайно получить такой перевод и стать иноагентом или аффилированным с ним лицом», — объяснял он.

5 июля журналиста вызвали в полицию для проверки по статье о даче взятки должностному лицу. Заявление написал некий москвич Игорь Коклач. Корреспондент «Север.Реалии» попытался связаться с ним, но мужчина положил трубку и заблокировал страницу в «ВКонтакте». Камалягин предполагает, что это был «просто штатный жалобщик». Заводить дело прокуратура отказалась.

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