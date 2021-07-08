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Диана Касай запустила ютьюб-шоу о том, как женщинам строить карьеру в современном мире

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:25

Соосновательница и CEO Readymag Диана Касай запустила ютьюб-шоу «Декрет о». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

В рамках «Декрета о» Касай встречается с другими девушками: адвокатами, психологами, предпринимательницами, HR-специалистками и обсуждает вопросы ограничений, с которыми сталкиваются женщины на профессиональном пути.

«Кто должен обеспечивать равноправие в профессии: государство, бизнесы, НКО или каждая сама за себя? Где заканчивается личный опыт и начинается системная проблема?» — сказано в описании трейлера.

«Личное и профессиональное пересекаются, когда нужно выбирать между выходными с детьми и выездным воркшопом, когда соблюдение дресс-кода требует больше времени и денег, чем у напарника-мужчины, и когда вопрос о декрете становится главным на собеседовании. „Декрет о“ — моя попытка разобраться в этих очевидных и не очень особенностях карьерного пути женщин», — уточнила Касай.

Первый выпуск шоу посвящен роли внешности в продвижении по карьерной лестнице. Гостьями «Декрета о» стали адвокат Ксения Михайличенко, которая представляла интересы стюардесс в деле о дискриминации по размеру одежды в «Аэрофлоте», и журналистка Дада Линделл, победительница конкурса Data Journalism Awards.

Девушки попытались разобраться, как внешний вид влияет на зарплату, ожидания коллег и восприятие деловых партнеров. А также подняли вопрос о том, как защититься на законодательном уровне от дискриминации, если работодатель пытается контролировать внешний вид сотрудниц.

В 2020 году исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума, показало, что россиянки зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины, обладающие той же квалификацией. 40% граждан считает, что мужчинам легче получить повышение, чем женщинам. 24% опрошенных уверены, что женщины хуже справляются со своими обязанностями. Однако в России доля женщин-руководителей составляет 41%.

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