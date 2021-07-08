Бывшая команда Tut.by — одного из крупнейший независимых СМИ в Беларуси — создала новое медиа под названием Zerkalo.io.
«[Мы не возвращаемся под старым брендом], потому что хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протоколов, штрафов и суток, если Tut.by признают экстремистским», — говорится на сайте издания.
Социальные сети Tut.by, которые остались под контролем журналистов, станут соцсетями Zerkalo.io и в будущем сменят название.
По словам редакции, название нового медиа — это намек на то, что оно отражает реальность. При этом, как отмечают авторы проекта, ресурс не будет полностью копировать Tut.by: из‑за нехватки средств журналистам пришлось отказаться от некоторых рубрик.
Tut.by был заблокирован 18 мая, а против руководителей портала завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. МВД Беларуси требует признать экстремистскими сайт и соцсети издания.
Основанный в 2000 году Tut.by считается один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным Similarweb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров, что ставит его на первую строчку по популярности в стране среди новостных и медиаресурсов.