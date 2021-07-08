МИД Франции призвал страны ЕС не признавать российские вакцины от коронавируса

Министерство иностранных дел Франции заявило, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом рассказал госсекретарь при ведомстве Клеман Бон.

«Число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств», — заявил Бон.

Секретарь отметил, что на данный момент в ЕС одобрены вакцины от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Он осудил ряд стран, которые призывают одобрить российские и китайские вакцины для пересечения границы. В числе таких стран оказалась и Испания.

«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите „нет“ этим вакцинам», — добавил госсекретарь.

Кроме того, по его словам, необходимо усилить контроль за туристами, въезжающими в ЕС. Он отметил, что Греции не стоило открывать границы для туристов, привитых вакцинами, не одобренными в Евросоюзе.

Сейчас ЕС и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжают проверять данные по «Спутнику V». ВОЗ запросила дополнительную информацию у Центра имени Гамалеи (разработчика препарата) и продолжает инспекцию российских предприятий по производству вакцин.

Журнал Nature опубликовал статью, в которой назвал «Спутник V» безопасным. Причиной отложенного одобрения сотрудники издания называют опасения по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России.

Ранее «Спутник V» признали самым безопасным и эффективным препаратом от коронавируса власти Венгрии. Применение вакцины одобрили также Бразилия и Турция.