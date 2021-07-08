Посол ЕС предложил Минздраву РФ обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам

Евросоюз предложил Минздраву РФ обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает РИА «Новости».

Речь идет о возможности включения России в европейскую систему COVID-сертификатов. Если это получится, отметил Эдерер, уменьшится число проблем, с которыми сейчас сталкиваются российские путешественники.

Посол признал, что пока рано говорить об открытии границ, однако стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах для облегчения передвижения людей.

Эдерер также отверг заявления о политизации признания российских вакцин Евросоюзом. По его словам, длительность процедуры связана с технической работой.

«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным», — заявил он.

Ранее МИД Франции призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Госсекретарь при ведомстве Клеман Бон осудил государства, которые призывают одобрить разработки России и Китая для пересечения границы. В числе таких стран оказалась и Испания.