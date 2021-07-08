Минфин предложил повысить страховые взносы для зарплат выше 122 тыс. рублей в месяц

Министерство финансов предложило увеличить страховые взносы для зарплат, превышающих 122 тыс. рублей в месяц, или 1,46 млн рублей в год. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пакет мер для повышения собираемости налогов, который ведомство представило бюджетной комиссии в начале июля.

Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд 22% с зарплаты сотрудника до тех пор, пока его оклад накопленным итогом по году не превысит 1,46 млн рублей. После этого ставка падает до 10%.

Министерство хочет повысить порог в 1,46 млн рублей, то заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. Эта мера, по расчетам ведомства, может принести бюджету 16 млрд рублей уже в 2022 году и 45 млрд рублей к 2024 году.

До какого уровня предлагается поднять лимит, после которого взносы будут платиться по ставке 10%, а не 22%, не уточняется.

Еще одна мера — новые правила начисления налога на имущество, совокупность которого превышает 500 млн рублей. Его владельцев хотят обложить налогом по ставке 0,3%.

Сейчас действует дифференцированная ставка. Например, налог на дома, квартиры, гаражи начисляется по ставке в 0,1%. Ожидается, что эта мера будет приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно.

В общей сложности Минфин предложил девять мер для увеличения сбора налогов. Среди них — повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной торговли с 200 до 100 евро, увеличение платы за использование радиочастотного спектра вдвое и другие.

В начале июля стало известно, что правительство обсуждает так называемую донастройку налоговой системы, которая предусматривает дополнительные ежегодные отчисления в бюджет в 2022–2024 годах в размере 400 млрд рублей. Источники «Ведомостей» сообщали, что предлагается в том числе повысить налог на добычу полезных ископаемых, расширить режим налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли и скорректировать систему уплаты акцизов.