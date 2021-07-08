Власти Токио введут режим ЧС на период Олимпиады из‑за коронавируса

В Токио введут режим ЧС с 12 июля по 22 августа в связи с риском распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с COVID-19.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм „дельта“. Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС», — заявил Нисимура на заседании экспертной комиссии.

ЧС будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр, которые запланированы на 23 июля — 8 августа. В соседних регионах также будет действовать режим ограничений, но более слабый.

До 20 июня в японской столице уже действовал режим ЧС. После его снятия власти ввели режим усиленных мер борьбы с распространением инфекции до 11 июля. В обоих случаях предполагается ограничение часов работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также временное ограничение на продажу алкоголя.

По данным Минздрава Японии, 7 июля в столице выявили 920 случаев заражения. Неделей ранее этот показатель был на 206 случаев меньше. Последний раз более 900 заболеваний за сутки фиксировали в середине мая.

Организаторы Олимпийских игр также решили полностью запретить присутствие зрителей на трибунах. Медэксперты в течение нескольких недель заявляли, что такое решение будет самым оптимальным, ведь приток тысяч спортсменов, официальных лиц и болельщиков вызовет новую волну инфекций.

В марте организаторы заявляли, что не будут пускать на трибуны только иностранных зрителей. Также организаторы Токио-2020 пообещали увеличить число проводимых тестов на коронавирус среди спортсменов. Атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

Ранее из‑за угрозы распространения COVID-19 Северная Корея впервые с 1988 года отказалась участвовать в Олимпиаде. Эта новость огорчила Южную Корею, которая надеялась на возобновление переговоров после Олимпиады в Токио.