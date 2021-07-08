Сборная Англии впервые в истории сыграет в финале Евро. Ее соперником будет Италия

Сборная Англии по футболу впервые в истории вышла в финал Евро. В полуфинале команда выиграла у датских футболистов со счетом 2:1 и получила возможность побороться за титул чемпионов Европы, сообщил «Интерфакс».

Матч со сборной Дании завершился на стадионе «Уэмбли» в Лондоне после дополнительного времени. Решающий гол в ворота датчан забил Гарри Кейн в ходе пенальти: его изначальный удар удалось отразить вратарю Касперу Шмейхелю, однако Кейн преуспел на добивании.

Гол был забит уже по окончании второго тайма, на 104-й минуте. Он оказался единственным, забитым именно англичанами, поскольку первый мяч в воротах Дании, забитый на 39-й минуте, был автоголом капитана датчан Симона Кьера.

По ходу матча Дании удалось забить первый за весь Евро-2020 гол в ворота Англии — до этого англичане не пропустили ни одного мяча. Однако успех Миккеля Дамсгора на 30-й минуте не помог его команде. В оставшееся время после гола Кейна датчанам не удалось сравнять счет.

В итоге 11 июля в финальном матче турнира встретятся сборные Англии и Италии — последняя накануне одолела Испанию в серии пенальти. Игра также состоится на стадионе «Уэмбли».