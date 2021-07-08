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Студенты «Вышки» потребовали отстранить секретаря студсовета за гомофобные высказывания

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:59

Студенты Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо к студсовету факультета гуманитарных наук. В нем они потребовали отстранить руководителя информационного комитета Виктора Кузнецова за гомофобию, сообщил HSE Press.

Поводом для обращения стали гомофобные высказывания Кузнецова на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина приравнивал представителей ЛГБТК+ к людям с психическими отклонениями, склонными к педофилии, зоофилии и «прочей копрофилией».

Кроме того, Кузнецов называл ЛГБТ-отношения «аморальной формой полового извращения». По мнению авторов письма, данные взгляды секретаря студсовета могут привести к ненависти к различным группам студентов, а также «дискриминации и опасности физической расправы».

«Подобная публичная позиция члена Студенческого совета являются неэтичной, недопустимой по отношению к значительной группе студентов, в интересах которой он должен работать, и попросту опасной», — заявили студенты в обращении.

Кроме того, они обвинили Кузнецова в оправдании смертной казни и симпатии к телесным наказаниям за правонарушения несовершеннолетних (курение и распитие алкоголя).

По словам авторов письма, Кузнецов поддерживал введение смертной казни за особо тяжкие преступления с правом на покаяние. «Допускаю расстрелы, повешение, гильотинирование», — такие слова якобы высказывал молодой человек.

Открытое письмо подписали более 110 человек. Они просят провести открытое заседание студенческого совета факультета по вопросу снятия Кузнецова с его должности.

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