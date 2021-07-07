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В сети появился трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:11

В сети появился трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2». Ролик опубликовали на ютьюб-канале киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

В нем члены семьи Аддамс отправляются в путешествие в доме на колесах. Они посещают Ниагарский водопад и Гранд-каньон — и в каждой из локаций попадают в комичные ситуации. По пути они встречают своего эксцентричного родственника.

Продолжение анимационной ленты 2019 года выйдет в кинотеатрах 1 октября 2021 года. Режиссурой фильма вновь занимались Грег Тирнан и Конрад Вернон. Продюсерами проекта выступили Даниэль Стерлинг и Элисон О’Брайен.

Персонажей мультфильма озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Уоллес Шон, Джейвон Уолтон, Бетт Мидлер и Снуп Догг.

Анимационные картины производства MGM — это новое переосмысление культовой серии комиксов о Семейке Аддамс, созданных художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом в 1938 году. Ранее персонажи комиксов становились героями фильмов и сериалов.

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