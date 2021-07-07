В сети появился трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2». Ролик опубликовали на ютьюб-канале киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

В нем члены семьи Аддамс отправляются в путешествие в доме на колесах. Они посещают Ниагарский водопад и Гранд-каньон — и в каждой из локаций попадают в комичные ситуации. По пути они встречают своего эксцентричного родственника.