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Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48

Российский режиссер Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке. Его рабочее название — «What Happens», сообщил в инстаграме продюсер Александр Роднянский, работавший со Звягинцевым над «Левиафаном», «Еленой» и «Нелюбовью».

Над новым проектом кинематографисты опять поработают вместе. «После фильма „Нелюбовь“ у нас возникла пауза в рабочих отношениях. <…> Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма», — отметил Роднянский.

Он рассказал, что «What Happens» будет семейной драмой о расставании, «о любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении». «Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой», — сказал продюсер.

По словам Роднянского, Звягинцеву не раз предлагали снять англоязычную картину, в том числе в Голливуде. Однако режиссер всегда отказывался. «Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает ее героев досконально», — пояснил Роднянский.

«Но… у него родился замысел, для которого английский язык органичен. Так, кстати, было и с „Еленой“, которая поначалу была написана Звягинцевым и Негиным как англоязычная история. Но трансформировалась в мною любимый фильм о Москве. Думаю, новый замысел осуществится на английском. История того стоит», — написал кинопродюсер.

Также Роднянский анонсировал еще два проекта, над которыми он будет работать, — фильм Кантемира Балагова «Моника», которым режиссер займется после съемок пилотных эпизодов сериала «The Last of Us», и картину Годфри Реджо «Neooonowww». Последнюю Роднянский будет продюсировать вместе со Стивеном Содербергом.

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