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Скончался актер Роберт Дауни-старший

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:06

В возрасте 85 лет скончался актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего. Он умер во сне, будучи в своем доме в Нью-Йорке, рассказала Daily News супруга покойного Розмари Роджерс.

Последние 5 лет Дауни-старший боролся с болезнью Паркинсона. Дауни-младший посвятил кончине отца пост в инстаграме, в котором назвал его «по-настоящему независимым режиссером и удивительным оптимистом». «Розмари Роджерс, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами», — обратился актер к его последней жене.

Режиссерскими работами Роберта Дауни-старшего стали «Компания Хьюго» и «Слишком много солнца». Он также ставил три серии «Сумеречной зоны» и снялся в одной, сыграл в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Семьянин» и сериале «Мэтлок». Последней его актерской работой стала комедия «Как украсть небоскреб».

У Дауни-старшего было три жены: от первого брака у него появились два ребенка — Роберт Дауни-младший и Эллисон Дауни, которая впоследствии тоже стала актрисой и писательницей, но союз развалился из‑за наркозависимости режиссера. В 1991 году он женился на актрисе Лоре Эрнст и прожил с ней до ее смерти в 1994 году. Третьей и последней его женой стала писательница Розмари Роджерс в 1998 году.

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