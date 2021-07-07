Скончался актер Роберт Дауни-старший

В возрасте 85 лет скончался актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего. Он умер во сне, будучи в своем доме в Нью-Йорке, рассказала Daily News супруга покойного Розмари Роджерс.

Последние 5 лет Дауни-старший боролся с болезнью Паркинсона. Дауни-младший посвятил кончине отца пост в инстаграме, в котором назвал его «по-настоящему независимым режиссером и удивительным оптимистом». «Розмари Роджерс, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами», — обратился актер к его последней жене.