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Захват заложников в Сбербанке, «Спутник V» в журнале Nature и другие новости дня 20:52 Дайджест
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Захват заложников в Сбербанке, «Спутник V» в журнале Nature и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:52

В Тюмени мужчина захватил отделение Сбербанка и взял в заложники трех человек. Позже он сдался полиции.

Один из ведущих мировых научных журналов Nature назвал «Спутник V» безопасной вакциной. В статье приводятся данные об эффективности препарата, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине.

Участника группы Pussy Riot Александра Софеева задержали после 15 суток ареста, когда тот выходил из центра вакцинации в Гостином Дворе. Другую участницу Марию Алехину, которая тоже отбыла 15 суток в спецприемнике, задержали сразу же после освобождения.

Ночью неизвестные пробрались в резиденцию и застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, его жену ранили. Полномочия главы государства временно перейдут в руки премьер-министра.

В Тбилиси вновь попытались провести ЛГБТ-митинг — в этот раз в поддержку избитых на «Марше достоинства» журналистов. На мероприятие заявились гомофобы, которых пришлось сдерживать полиции.

Губернатор штата Нью-Йорк объявил о режиме чрезвычайной ситуации из‑за участившихся случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Он сообщил, что намерен «уделить этому кризису все внимание и ресурсы, которых он заслуживает».

За сутки состояние Джеффа Безоса выросло на 8,44 млрд долларов и составило 211 млрд. Это рекорд за всю историю.

Две недели назад Моргенштерн упомянул в интервью книгу «365 размышлений Ребе». С того момента продажи книги увеличились втрое, и в ближайшее время издательство намерено продать столько экземпляров, сколько ранее пришлось бы реализовывать 20 лет.

Суд в Петербурге вновь запрещает мультфильмы: на этот раз вредными признали «Happy Tree Friends», эпизод из «Атаки титанов» и несколько других аниме. Они «противоречат гуманистическому характеру воспитания, присущему России».

Майли Сайрус выступила с концертом в Лас-Вегасе в честь открытия нового казино. Певица исполнила свои последние хиты, каверы на старые культовые треки и песню «Party in the USA», которая стала негласным гимном движения #FreeBritney.

Зак Снайдер рассказал о планах снять для Netflix научную фантастику про войну на краю Галактики, а еще показал первые кадры со съемок приквела «Армии мертвецов» (и они очень брутальные).

В сети появился тизер фильма «Minsk», посвященного протестам в Беларуси в прошлом году. Режиссер Борис Гуц говорит, что белорусский и российский министры иностранных дел уже договорились запретить ленту в России.

Powerhouse в ближайшую субботу проведет вечеринку в баре «Стрелка», на которой выступят Lovanda и МС Сенечка. А в воскресенье в «Стрелке» можно будет посмотреть финальный матч Евро-2020. Попасть на оба мероприятия без QR-кода не получится.

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