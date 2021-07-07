Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Facebook и Google из‑за блокировки его аккаунтов

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданских исков против Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи. Он обвиняет компании в цензуре, сообщает CNBC.

В исках утверждается, что компании-гиганты нарушили Первую поправку к Конституции США, но другие суды уже неоднократно отклоняли дело. Трамп требует «немедленно остановить незаконную постыдную цензуру американского народа», когда соцсети блокируют профили людей за неугодное мнение.

На вопросы журналистов Трамп заявил, что не согласится на мировое соглашение и не дает прогнозов на исход разбирательств. Юристы полагают, что команда Трампа почти гарантированно потерпит неудачу.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты главы государства до истечения его полномочий. Twitter же навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.