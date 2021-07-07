Стилист Сергей Зверев будет участвовать в выборах в Госдуму от партии «Зеленые»

Стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от партии «Зеленые». Он уже вошел в список кандидатов. Об этом сообщил ТАСС.

Зверев является одномандатником от девятого округа, а также возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области. По словам стилиста, его попросили баллотироваться из‑за активной экологической деятельности. «Я сначала все это игнорировал», — отметил Зверев.

Решение участвовать в выборах, как заявил телеведущий, принять было «очень непросто». Однако сейчас Зверев утверждает, что готов, насколько это в его силах, помогать своей малой родине. Его «глобальная цель — это устойчивое развитие Байкальского региона».