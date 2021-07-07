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Стилист Сергей Зверев будет участвовать в выборах в Госдуму от партии «Зеленые»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от партии «Зеленые». Он уже вошел в список кандидатов. Об этом сообщил ТАСС.

Зверев является одномандатником от девятого округа, а также возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области. По словам стилиста, его попросили баллотироваться из‑за активной экологической деятельности. «Я сначала все это игнорировал», — отметил Зверев.

Решение участвовать в выборах, как заявил телеведущий, принять было «очень непросто». Однако сейчас Зверев утверждает, что готов, насколько это в его силах, помогать своей малой родине. Его «глобальная цель — это устойчивое развитие Байкальского региона».

«Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно», — сказал он.

Сергей Зверев родился в поселке Култук в Иркутской области. Его мать и отец родом из поселка Гужиры в Бурятии. В последние годы Зверев занимается защитой экологии Байкала. По его словам, ради этой деятельности он прекратил давать концерты и закрыл свой салон.

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