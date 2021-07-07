Некоторые московские музеи объявили себя COVID-free. Теперь в них нельзя попасть без QR-кода

Музеи-усадьбы «Царицыно» и «Кусково» и Музей космонавтики поддержали систему QR-кодов и закрыли доступ для людей, у которых их нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

В частности, в «Царицыно» заявили, что отныне музей становится COVID-free-территорией. С 7 июля для входа в усадьбу будут требовать паспорт и QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, недавно перенесенную болезнь или отсутствие заражения.

«Посещение без QR-кода доступно детям, не достигшим 18 лет, в сопровождении взрослых, имеющих QR-код», — отметили в музее-заповеднике, уточнив, что для прогулок по ландшафтам парка QR-код не потребуется.

Такие же правила ввели в «Кусково» и Музее космонавтики. Кроме того, система доступа по QR-кодам заработала в Московском государственном объединенном музее-заповеднике («Коломенское — Измайлово — Люблино»).

О планах других музеев стать COVID-free неизвестно. Представители Исторического музея, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковской галереи заявили, что не планируют пока ограничивать допуск посетителей без QR-кодов. «Интерфакс» утверждает, что такой же позиции придерживаются в Музеях Московского Кремля.

С 28 июня доступ в рестораны и кафе Москвы открыт только для обладателей QR-кодов, которые подтверждают состояние здоровья. Их могут получить привившиеся граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.