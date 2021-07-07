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Skillbox выпустил курс «Мир Страдающего Средневековья»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

На образовательной платформе Skillbox появился курс «Мир Страдающего Средневековья», подготовленный российскими медиевистами Олегом Воскобойниковым и Ольгой Тогоевой. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Курс рассказывает об устройстве жизни в Средние века, а также о влиянии эпохи на современность. Благодаря ему слушатели за три с половиной месяца могут узнать о зарождении первых городов и университетов, техническом прогрессе, религии и культуре.

«Мир Страдающего Средневековья» стал одним из первых общеобразовательных курсов на Skillbox. Их цель — помочь взрослым пересмотреть свои взгляды на школьные предметы, расширить эрудицию и развить креативное мышление.

«Сегодня о Средневековье говорят повсюду, констатируют или пророчат его неминуемое возвращение. Между тем средневековые люди не догадывались о том, что живут в Средние века, точно так же как мы и близко представить себе не можем, каким именем нас наградят лет через двести-триста», — отметил преподаватель курса Олег Воскобойников.

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