Театр «Современник» завершит юбилейный 65-й сезон премьерой спектакля «Первый хлеб»

В «Современнике» 19 июля состоится премьера спектакля польского режиссера Бениамина Коца «Первый хлеб», поставленного по пьесе Рината Ташимова. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе театра.

Главную роль в постановке сыграет народная артистка России Лия Ахеджакова. Также в спектакле будут задействованы Семен Шомин, Николай Клямчук, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева, Михаил Маневич, Таисия Михолап, Владимир Новиков и другие артисты.

«Первый хлеб» расскажет о молодых людях из маленького провинциального города, потерянных и ищущих смысл жизни в войне. Ахеджакова будет представлять в спектакле другое поколение. Она исполнит роль острой на язык, мудрой и свободной бабушки Нурии.

«„Первый хлеб“ — это история про молодость и старость, мир и войну, жизнь и смерть. Ее герои — обычные люди, живущие в очень маленьком городе на очень большой реке. Они зависли где‑то в безвременье: между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками», — рассказали о спектакле в театре.

Над постановкой работали художник по костюмам Леша Силаев, художник-постановщик Анна Федорова, хореограф Юлия Арсен, композитор Владимир Горлинский, художник по свету Максим Бирюков, а также музыканты Михаил Бурлаков, Алексей Долматов, Сергей Осокин, Кирилл Штыбин и Арина Зверева.