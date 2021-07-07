Команда Faces & Laces перенесла свой летний уик-энд на сентябрь

Выставка уличной культуры Faces & Laces, которая должна была пройти с 14 по 15 августа, переносится на осень из‑за коронавируса, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия. Новые даты — 11–12 сентября.
Купленные на август билеты будут действовать в новые даты. Всем, кто не сможет посетить ивент в сентябре, организаторы пообещали вернуть деньги.
«Главная тема события — „Любовь / From Faces & Lace With Love“. Она проявляется и в заботе о здоровье наших гостей и участников. Нестабильная эпидемиологическая ситуация не позволяет провести Faces & Laces Weekend Jam в ранее назначенные даты и нами было принято решение о смещении уик-энда на осень», — отметил сооснователь и идеолог Faces & Laces Дмитрий Оскес.
Предстоящий Faces & Laces пройдет в формате городского джема и охватит сразу несколько знаковых для Москвы площадок. Участники, как и прежде, представят авторский контент, транслирующий их взгляд на современную уличную культуру.
Подробную программу и лайнап организаторы намерены раскрыть в ближайшее время. Заявки на участие можно подать на сайте проекта, а купить билеты — тут. Их первая партия пока стоит 1500 рублей.
В этом году Faces & Laces отмечает свое пятнадцатилетие. Флагманское событие предварила серия кураторских проектов, объединенных темой «Любовь». В прошлом году выставка впервые за свою историю не состоялась из‑за пандемии.