В баре «Стрелка» пройдет вечеринка Powerhouse с участием Lovanda и покажут финал Евро-2020

В московском баре «Стрелка» 10 июля в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar пройдет гостевая вечеринка Powerhouse. На ней выступят Lovanda, МС Сенечка, «Кассета», Tim Obscure, Котзи Браун, Ayokeh и Андрей Алгоритмик. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Попасть на вечеринку, а также на все последующие мероприятия в «Стрелке» смогут только обладатели QR-кодов. Вход будет бесплатным по фейсконтролю. Мероприятие назначено на 23.00, оно продлится до 4.00.

А в воскресенье, 11 июля, в «Стрелке» пройдет футбольное событие: там можно будет в прямом эфире посмотреть финальный матч Евро-2020. Игра начнется в 22.00. Уже известно, что в ней примет участие сборная Италии.

В полуфинале итальянцы одолели команду Испании. Основное время завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 4:2. В финале Италии предстоит сыграть с победителем пары Англия — Дания. Второй финалист турнира станет известен 7 июля.