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Доминик Торетто из «Форсажа» снова стал мемом. В этот раз все шутят над его семейными ценностями

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:55

Доминик Торетто — герой Вина Дизеля в «Форсаже» — в очередной раз стал мемом. На этот раз пользователи шутят над его крепкой связью с семьей.

Первая часть фильма про стритрейсеров вышла в 2001 году. В нем полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер (Пол Уокер) попадает в банду легендарного гонщика Торетто, которого подозревает в налетах на грузовики с бытовой техникой.

Каждую последующую часть основной темой франшизы становилась семья. Торетто всегда по-особенному относился к друзьям и родным, из‑за чего часто становился героем различных пабликов и мемов. Дошло даже до того, что издание Insider подсчитало, сколько раз было произнесено слово «семья» в семи фильмах и трейлере восьмой части. Оказалось, что главные герои повторили его 33 раза.

Новым поводом для шуток стал пост Geek Culture. Там выложили мем, в котором Торетто догоняет Энакина Скайуокера из «Звездных войн» в космосе и предлагает помощь.

Теперь персонаж то и дело появляется в разных киновселенных и рассказывает о семейных ценностях.

— Похоже, тебе не помешала бы помощь, Скайуокер.
— Доминик, как ты, черт возьми, оказался в космосе?
— Тебе не нужна логика, когда есть семья.

— Гравитация так не работает!
— У меня нет гравитации, у меня есть семья!

— Доминик, нет! Это самоубийство!
— Тираннозавр сильный… но семья сильнее.

— Доминик, что ты здесь делаешь?
— Ты не поступишь так с семьей.

© memepedia.ru

— У меня есть армия.
— У нас есть семья.

— Что с ним случилось?
— У него не было семьи.

— Это невозможно…
— С семьей все возможно.

— Шрам, не-е-ет!
— Дисней не сможет убить твоего отца, пока у него есть семья.

— Семья навсегда!

© memepedia.ru
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«Форсаж» снова стал мемом — теперь все хотят попасть в семью Доминика Торетто
«Форсаж» снова стал мемом — теперь все хотят попасть в семью Доминика Торетто
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