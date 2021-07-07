Доминик Торетто из «Форсажа» снова стал мемом. В этот раз все шутят над его семейными ценностями

Доминик Торетто — герой Вина Дизеля в «Форсаже» — в очередной раз стал мемом. На этот раз пользователи шутят над его крепкой связью с семьей.

Первая часть фильма про стритрейсеров вышла в 2001 году. В нем полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер (Пол Уокер) попадает в банду легендарного гонщика Торетто, которого подозревает в налетах на грузовики с бытовой техникой.

Каждую последующую часть основной темой франшизы становилась семья. Торетто всегда по-особенному относился к друзьям и родным, из‑за чего часто становился героем различных пабликов и мемов. Дошло даже до того, что издание Insider подсчитало, сколько раз было произнесено слово «семья» в семи фильмах и трейлере восьмой части. Оказалось, что главные герои повторили его 33 раза.

Новым поводом для шуток стал пост Geek Culture. Там выложили мем, в котором Торетто догоняет Энакина Скайуокера из «Звездных войн» в космосе и предлагает помощь.

Теперь персонаж то и дело появляется в разных киновселенных и рассказывает о семейных ценностях.