перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Участника Pussy Riot Александра Софеева задержали в центре вакцинации от COVID-19 18:06
Театр «Современник» завершит юбилейный 65-й сезон премьерой спектакля «Первый хлеб» 18:00
Faces & Laces Команда Faces & Laces перенесла свой летний уик-энд на сентябрь
Команда Faces & Laces перенесла свой летний уик-энд на сентябрь 17:55
В баре «Стрелка» пройдет вечеринка Powerhouse с участием Lovanda и покажут финал Евро-2020 17:33
Зак Снайдер показал первые кадры со съемок приквела «Армии мертвецов», и они очень брутальные 17:32
Литва построит стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать наплыв нелегальных мигрантов 17:15
Собянин: за последние сутки в Москве привились рекордные 105 тыс. человек 16:47
Суд в Петербурге запретил мультсериал «Happy Tree Friends» и эпизод «Атаки титанов» 16:13
«Яндекс» «Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Москве
«Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Москве 16:12
Адам Драйвер курит в театре, Спайк Ли в розовом костюме: как прошел первый день Каннского фестиваля 16:09
Роберт Паттинсон покинул актерский состав триллера «Звезды в полдень». Его заменит Тэрон Эджертон 15:25
Вышел тизер фильма «Minsk» о протестах в Беларуси. Ленту сняли одним кадром и без монтажных склеек 15:06
Контейнеровоз Ever Given вышел из Египта. Спустя три месяца после инцидента в Суэцком канале 15:04
Fournisearch/Wikimedia Commons Президента Гаити убили. Нападавшие ночью прокрались в его резиденцию
Президента Гаити убили. Нападавшие ночью прокрались в его резиденцию 14:26
Моргенштерн увеличил продажи книги об иудаизме в три раза. Он просто упомянул название в интервью 14:17
Состояние Джеффа Безоса составило 211 млрд долларов. Это рекорд за всю историю 13:02
Один из ведущих мировых научных журналов Nature назвал «Спутник V» безопасной вакциной 12:50
Mirèle выпустила трек «Частица» вместе с основателем группы «СБПЧ» 12:22
Alexander M./Flickr В Петербурге болельщики Евро-2020 провели больше времени в барах, чем на стадионе и в музеях
В Петербурге болельщики Евро-2020 провели больше времени в барах, чем на стадионе и в музеях 11:39
Майли Сайрус спела кавер на песню «Heaven or Las Vegas» и поддержала движение #FreeBritney 11:22
Отключить рекламу

Собянин: за последние сутки в Москве привились рекордные 105 тыс. человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:47

За прошедшие сутки в Москве привилось от коронавируса 105 тыс. человек. Это максимальный суточный показатель вакцинации, следует из заявления мэра города Сергея Собянина на открытии нового центра вакцинации в «Лужниках».

По мнению Собянина, это «астрономическая сумма», которая растет с каждым днем, поэтому необходимо увеличить дополнительные мощности. «Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в „Садоводе“ общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, это оказалось крайне мало, и услуга очень востребована», — сказал он ТАСС.

В «Лужниках» открыли центр вакцинации, где принимать будут в основном мигрантов, но жители также смогут прийти за уколом. За день здесь возможно привить около 15 тыс. человек — в 2,5 раза больше, чем в недавно переоборудованном Гостином Дворе.

На данный момент в столице открыто около 300 центров вакцинации, из них 119 — в поликлиниках, 116 — в частных клиниках, более 40 — в павильонах «Здоровая Москва», а также в торговых центрах и других популярных местах.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить