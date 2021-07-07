Собянин: за последние сутки в Москве привились рекордные 105 тыс. человек

За прошедшие сутки в Москве привилось от коронавируса 105 тыс. человек. Это максимальный суточный показатель вакцинации, следует из заявления мэра города Сергея Собянина на открытии нового центра вакцинации в «Лужниках».

По мнению Собянина, это «астрономическая сумма», которая растет с каждым днем, поэтому необходимо увеличить дополнительные мощности. «Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в „Садоводе“ общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, это оказалось крайне мало, и услуга очень востребована», — сказал он ТАСС.

В «Лужниках» открыли центр вакцинации, где принимать будут в основном мигрантов, но жители также смогут прийти за уколом. За день здесь возможно привить около 15 тыс. человек — в 2,5 раза больше, чем в недавно переоборудованном Гостином Дворе.

На данный момент в столице открыто около 300 центров вакцинации, из них 119 — в поликлиниках, 116 — в частных клиниках, более 40 — в павильонах «Здоровая Москва», а также в торговых центрах и других популярных местах.