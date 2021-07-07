«Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Москве

В «Яндекс Go» появились электросамокаты — с 7 июля их можно забронировать на главном экране приложения и забрать на городских парковках. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Изначально самокаты будут доступны только в Хамовниках, на Якиманке и Арбате, а до конца июля появятся внутри Третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами. Карту районов можно посмотреть здесь.