«Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Москве

В «Яндекс Go» появились электросамокаты — с 7 июля их можно забронировать на главном экране приложения и забрать на городских парковках. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.
Изначально самокаты будут доступны только в Хамовниках, на Якиманке и Арбате, а до конца июля появятся внутри Третьего транспортного кольца Москвы и в некоторых районах за его пределами. Карту районов можно посмотреть здесь.
Стоимость поездки — 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду. Подписчики «Яндекс.Плюса» за первую поездку получат 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 июля.
Для аренды «Яндекс» предлагает самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Для безопасного передвижения их максимальная скорость ограничена 20 километрами в час, а также 10–15 километрами в час в «медленных зонах».
Кататься на самокатах можно только с 18 лет. Перед первой поездкой пользователи увидят обязательную видеоинструкцию о том, как безопасно передвигаться на электросамокатах.