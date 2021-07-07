Роберт Паттинсон покинул актерский состав триллера «Звезды в полдень». Его заменит Тэрон Эджертон

Британский актер Тэрон Эджертон, наиболее известный по картинам «Kingsman» и «Рокетмен», сыграет главную роль в триллере «Звезды в полдень» вместо Роберта Паттинсона. Актер ушел из проекта из‑за других съемок, пишет Screen Daily.

Соответствующее соглашение Эджертон подписал с Маргарет Куолли — будущей напарнице актера в фильме. Паттинсон же не смог участвовать в производстве, так как старт съемок перенесли и этот проект наложился на другой.

Действие «Звезд в полдень» происходит во времена гражданской войны в Никарагуа в 1980-е. Сотрудник британской нефтяной компании встречает в местном баре упрямую американскую журналистку. Между ними завязывается роман и, выяснив, что они оказались в лабиринте лжи и заговоров, герои пытаются сбежать из страны.

Сюжет основан на одноименном романе Дениса Джонсона. Адаптацией сценария вместе с автором занимаются Клер Дени, Эндрю Литвак и Леа Мисиус. Дени также выступит режиссером фильма. Съемки начнутся в октябре 2021 года в Панаме.

В январе 2020-го Тэрон Эджертон получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер комедийного фильма или мюзикла» за роль в фильме «Рокетмен». В этом же году он был номинирован на премии Британской академии и Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль.